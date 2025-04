Veroli, picchia la madre e la sorella arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Alatri (FR) hanno tratto in arresto un 59enne di Veroli, già gravato da diversi precedenti penali, accusato di maltrattamenti verso i propri familiari. Accade tutto nella notte scorsa, quando l’uomo, per motivi in corso di accertamenti, insulta la propria madre e aggredisce la sorella. Le donne contattano i Carabinieri che giunti sul posto le trovano fuori dalla loro abitazione; sono impaurite e malconce vista l’aggressione dell’uomo. Una delle due deve ricorrere alle cure mediche presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Alatri; viene giudicata guaribile in giorni 20. I Carabinieri entrano in casa e traggono in arresto l’uomo che, come disposto dall’A.G. viene associato presso la Casa circondariale di Frosinone in attesa di giudizio. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital