Veroli, picchia i Carabinieri al posto di blocco arrestato noto malvivente

Nei guai un 39enne di Veroli (FR), notato in atteggiamento sospetto dai militari di Alatri. È stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Ha aggredito letteralmente i Carabinieri per sfuggire al controllo, ma alla fine si è cacciato in un mare di guai. È stato visto aggirarsi con fare sospetto, a bordo della propria autovettura, nel comune di Veroli. Una pattuglia dei Carabinieri ha deciso di controllarlo. La reazione del soggetto è stata spropositata. L’uomo per sottrarsi al controllo, visto che guidava senza patente poiché sospesa a tempo indeterminato, ha aggredito gli uomini in divisa, ma dopo una breve colluttazione è stato immobilizzato. Si tratta di un 39enne di Veroli, già noto alle forze dell’ordine. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di una dose di “crack” del peso complessivo di circa un grammo. A seguito del rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Veroli