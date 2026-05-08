Veroli, picchia e maltratta la madre giovane arrestato

Icurante del provvedimento adottato nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria un uomo di 36 anni, in violazione degli obblighi imposti, ha avvicinato e continuato a maltrattare la propria madre. Il tutto è accaduto a Veroli, dove un uomo è stato tratto in arresto dai Carabinieri poiché ha violato gli obblighi impostigli dall’A.G. a tutela dei propri familiari. Il tutto risale a qualche tempo fa quando, a seguito di diverse aggressioni verbali e a volte anche fisiche messe in atto da un uomo di 36 anni nei confronti della propria madre, l’A.G. aveva emesso un divieto di avvicinamento dello stesso nei confronti della donna. Nell’ultimo periodo però, incurante del provvedimento, l’uomo si è recato a casa della donna che, spaventata dall’aggressività del figlio, per l’ennesima volta ha dovuto ricorrere alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma, tempestivamente intervenuti in soccorso della malcapitata, hanno tratto in arresto l’uomo e, così come disposto dall’A.G., lo hanno tradotto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è allo stato solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital