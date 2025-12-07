Veroli, perseguita ragazza arrestato giovane del posto

Il personale del Comando Stazione Carabinieri di Veroli, in esecuzione del provvedimento di “aggravamento della misura cautelare personale e sottoposizione agli arresti domiciliari”, emesso dal Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 25enne del luogo e già noto alle Forze di Polizia, poiché indagato per “reiterati atti persecutori” nei confronti di una ragazza del luogo. Il giovane, nonostante fosse stato già sottoposto al “divieto di avvicinamento” alla persona offesa e luoghi e frequentati dalla stessa, continuava nella sua azione persecutoria. I militari operanti, rintracciavano il giovane e al termine delle formalità di rito, provvedevano a tradurlo presso la sua abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G mandante.

Redazione Digital