Veroli, penne all’arrabbiata gratis ecco la festa dei Cappuccini. Evento organizzato dal comitato San Giuseppe Lavoratore e dall’associazione “Amici del sorriso”. Il prossimo 17 luglio alle 20 presso il piazzale dell’ex Convento saranno distribuite gratuitamente penne all’arrabbiata. Durante la manifestazione “I Gianti” in concerto. “Un’altra iniziativa per la comunità del centro storico e per tutti coloro che vorranno passare una serata all’insegna dell’allegria – hanno affermato i rappresentanti del comitato – Altri eventi saranno organizzati prima della fine dell’anno. Ringraziamo tutti gli sponsor”. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione Digital