Veroli, patrimonio culturale di Casamari ecco la Quadreria

Le conferenze, dedicate al patrimonio culturale dell’Abbazia di Casamari e del territorio di Veroli, saranno tenute da studiosi ed esperti che presenteranno al pubblico i risultati delle proprie ricerche e i progetti in corso in una chiave multidisciplinare. Gli incontri avranno luogo da aprile a novembre presso l’Abbazia di Casamari – Sala del Granaretto – Via Maria 25, Veroli (FR). Il primo appuntamento di venerdì 4aprile, si aprirà con la presentazione dell’Accordo per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale e museale del territorio del Comune di Veroli al quale interverranno: Dom Loreto Camilli, Abate di Casamari, Elisabetta Scungio, Direttore regionale Musei nazionali Lazio – Ministero della cultura, Germano Caperna, Sindaco di Veroli, Alessandro Betori, Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina – Ministero della cultura, Paola Apreda, Incaricata diocesana per i beni culturali della Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino. Modera l’incontro Alessandra Gobbi, direttore del Museo Archeologico nazionale dei popoli italici “Amedeo Maiuri” di Veroli. A seguire avrà luogo la conferenza “La Quadreria di Casamari dalle origini all’esposizione. Ipotesi per un nuovo allestimento e alcuni casi di studio”, a cura di Monica Di Gregorio e Gabriele Quaranta. L’ingresso alle conferenze è sempre libero e senza obbligo di prenotazione. Per ulteriori dettagli, si invita a consultare la pagina “Eventi” sul sito web della Direzione regionale Musei nazionali Lazio.

Redazione Digital