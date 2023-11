Veroli, partiti centrodestra uniti alle elezioni “Occorre cambiare amministrazione”

“È iniziata la campagna elettorale a Veroli o, forse, non è mai finita – ha affermato Marco Bussagli – Certo è che ora iniziano le manovre per organizzare gli schieramenti sul campo di battaglia dei seggi e delle schede. I primi a presentarsi agli elettori verolani sono i partiti di centrdestra che a livello nazionale hanno una presenza importante sul territorio, ma che poi – in ambito comunale – faticano sempre a trovare spazio e a strappare il consenso che li porti a Palazzo Mazzoli. Per questo, meglio organizzarsi in anticipo e, con un occhio alle liste civiche, sempre importanti (basterà ricordare quella di Veroli viva che portò fortuna alla coalizione di centrodestra fruttando ben cinque seggi opposizione), si vuole adesso strutturare un fronte sotto un’egida politica comune in cui possano riconoscersi tutti coloro che non sono soddisfatti dell’attuale amministrazione. Maggiore attenzione ai trasporti e ai collegamenti per rendere unitario l’ampio territorio verolano e un sostegno alle attività commerciali e turistiche saranno così possibili per valorizzare le grandi potenzialità che la natura, la storia e la cultura ci hanno messo a disposizione”.

Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega così si sono espressi. “Riconoscendo alle liste civiche l’importante ruolo di rappresentanza delle istanze dei cittadini che non si riconoscono nei partiti politici ci rendiamo disponibili ad intraprendere iniziative che portino a dialogare con le stesse, senza alcun pregiudizio, per verificare se vi sia la possibilità di condividere un programma elettorale e amministrativo. Questa ricerca di condivisione, che non deve essere intesa come un segno di debolezza o ad una rinuncia dei propri valori, nasce dalla volontà di aprirsi a tutti coloro che vogliano concorrere ad amministrare il nostro paese, insieme alle forze del centrodestra, con l’unico interesse di migliorarlo sotto tutti gli aspetti”.

Redazione Veroli