Veroli, partita del cuore al pallone ecco l’evento benefico della cooperativa Diaconia

“Lo sport come linguaggio universale di unione tra popoli, lo sport come mezzo per superare ogni barriera tra le persone. Sono questi i messaggi lanciati dall’iniziativa “Rifugiarsi nello sport, la partita dell’inclusione” organizzata dalla Cooperativa Diaconia lo scorso fine settimana a Veroli presso il Palazzetto dello sport.

Il match di campionato Serie D con protagonista il roster della Pallacanestro Veroli 2016 è stato anticipato da un’amichevole disputata tra gli operatori dell’accoglienza di Diaconia e una squadra formata interamente da ragazzi rifugiati accolti grazie al sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di Frosinone. L’intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita di campionato è stato il momento perfetto per procedere alle donazioni che la Cooperativa Diaconia ha scelto di fare alla comunità verolana, in nome della sensibilità, della presenza e dell’accoglienza riservata in questi anni a molte persone bisognose di cura e sostegno. Ad introdurre l’intermezzo, il segretario dell’APS Campo Libero, Pietro Di Alessandri che ha spiegato la mission dell’iniziativa ed accolto i destinatari degli omaggi sul campo da gioco. Presente sul parquet del Palacoccia, l’assessore allo sport e ai servizi sociali di Veroli Patrizia Viglianti che ha consegnato i doni a diverse realtà del territorio.

I ragazzi del Centro diurno Veroli hanno ricevuto un biliardino calcio balilla, t-shirt e targa ricordo: pensieri che hanno accolto con sorriso ed entusiasmo. Al Liceo Sulpicio sono state regalate due porte da calcio per le attività dei ragazzi. Diaconia è presente sul territorio con molto servizi rivolti alle persone fragili, come i centri diurni per persone disabili di Ceccano, Veroli e Ceprano o il sistema di accoglienza per persone migranti a Ferentino e Frosinone – ha affermato Fabio Piccoli, responsabile dell’area accoglienza di Diaconia – Nel nostro lavoro quotidiano abbiamo potuto vedere come lo sport aiuti a comunicare con gli altri, a fidarsi e a superare tanti limiti e barriere. Per questo abbiamo voluto organizzare questa splendida giornata a cui hanno preso parte tante famiglie e bambini. Un ringraziamento particolare va ai tanti soggetti che hanno contribuito all’iniziativa tra cui i Comuni di Veroli e Ferentino, la Pallacanestro Veroli 2016, l’AICS di Frosinone, l’APS “Il Campo Libero”, la FIP Comitato di Frosinone e il punto vendita Decathlon di Frosinone”.

Redazione Digital