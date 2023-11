Veroli, parcheggio chiuso macchine in sosta selvaggia bloccano l’autombulanza

Lavori in corso nel parcheggio della scuola elementare. Cancello chiuso. I genitori non sanno dove lasciare i figli, i medici dell’Asl accumulano minuti di ritardo per trovare parcheggio sottraendo tempo ai pazienti, l’ambulanza non ha la strada sgombera in caso di emergenza. Caos totale in prossimità di Porta Napoletana. “Non possiamo accompagnare i nostri figli a scuola – hanno affermato alcuni genitori – Dobbiamo lasciarli in mezzo alla strada. Perché hanno iniziato i lavori in questo periodo?”. I medici dell’Asl segnalano disservizi. “Non sappiamo dove lasciare la macchina – hanno aggiunto – Per trovare parcheggio togliamo tempo ai pazienti. Poi dobbiamo correre in altre sedi non lavorando soltanto a Veroli”. Anche l’ambulanza bloccata. Macchine e furgoni lasciati in fila lungo la via di Porta Napoletana infatti chiudono l’accesso alla postazione 118.

Redazione Veroli