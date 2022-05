Veroli, Papa Francesco nomina il cardinale Zuppi nuovo presidente dei vescovi italiani

Veroli, Papa Francesco nomina il cardinale Zuppi nuovo presidente della Cei.

Francesco ha scelto: il cardinale Matteo Zuppi, 66 anni, arcivescovo di Bologna, è il nuovo presidente dei vescovi italiani. La scelta del Papa è arrivata poco più di un’ora dopo che l’assemblea generale della Cei aveva trasmesso a Santa Marta l’esito della votazione del mattino: il cardinale Zuppi era il candidato più votato della terna da sottoporre al pontefice , seguito dal cardinale di Siena Paolo Lojudice e da monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. L’annuncio è stato dato dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente uscente, tra gli applausi della platea riunita all’Hilton Rome Airport di Fiumicino.

Dal 2021 Zuppi è cittadino onorario di Veroli. Sua nonna abitava a Santa Croce. Il cardinale Zuppi viene dalla comunità di Sant’Egidio: nel 1973, studente al liceo classico Virgilio, incontrò il fondatore Andrea Riccardi. Da quel momento ha iniziato a impegnarsi nelle varie attività di Sant’Egidio, dalle scuole popolari per i bambini emarginati delle baraccopoli romane, alle iniziative per anziani soli e non autosufficienti, per gli immigrati e i senza fissa dimora, i malati terminali e i nomadi, i disabili e i tossicodipendenti, i carcerati e le vittime dei conflitti. Laureato in lettere e Filosofia alla Sapienza, ha conseguito il baccellierato in Teologia alla Pontificia Università Lateranense. È stato per dieci anni parroco della basilica romana di Santa Maria in Trastevere e assistente ecclesiastico generale della comunità di Sant’Egidio: fu mediatore in Mozambico nel processo che portò alla pace dopo oltre diciassette anni di sanguinosa guerra civile. Nel 2012, dopo due anni come parroco a Torre Angela, Benedetto XVI lo nominò vescovo ausiliare di Roma. Francesco lo ha scelto come arcivescovo di Bologna nell’ottobre 2015 e quattro anni più tardi, il 5 ottobre 2019, lo ha creato cardinale.