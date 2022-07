Veroli, “Paghiamo le bollette più care d’Italia” nuova perdita d’acqua in mezzo alla strada

Veroli ancora alle prese con perdite d’acqua in mezzo alla strada. Cittadini esasperati. “Paghiamo le bollette più care d’Italia e questo è il servizio offerto – hanno affermato i residenti che subiscono disagio – E’ uno schifo e nessuno interviene. Però chiudono l’acqua durante la notte. Da questa mattina nuova perdita d’acqua nella frazione Giglio di Veroli”. Copiose perdite idriche anche in centro lungo via Passeggiata San Giuseppe. I cittadini ritengono insostenibile la situazione e chiedono alle autorità competenti di riparare immediatamente i guasti.

Redazione Veroli