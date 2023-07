Veroli, olio su tela dalla Russia rassegna d’arte di Junija Galejeva

Prosegue Psycroma 2023 e prosegue con un’artista internazionale: Junija Galejeva. La rassegna di Crystal sala d’arte ospiterà dal 22 luglio fino al 6 agosto, la pittrice siberiana che presenterà le sue opere realizzate con la tecnica dell’olio su tela. Sarà la prima volta per lei in Italia, affidandosi come di consueto alla curatela di Vanessa Viti, curatrice verolana che segue l’artista siberiana ormai da tre anni. Nata nel 1972 nella città siberiana di Krasnokamensk, Galejeva vive attualmente a Vilnius in Lituania, dove lavora come insegnante di Storia dell’opera presso l’Accademia Lituana di musica e teatro, ed anche come editrice per LRT Klasika, un canale radiofonico nazionale lituano dedicato alla cultura e alla musica. Il binomio pittura-musica è parte essenziale e vitale del suo lavoro, tanto che la stessa artista spiega che per lei “dipingere significa comporre musica su tela”. Un’interazione che le piace particolarmente e che la porta a improvvisare come se rendesse “il dipinto un suono”, affermando che la sua intenzione “è quella di rendere i colori e le pennellate come accordi e toni musicali, ogni opera dovrebbe avere una melodia e uno schema ritmico”. Tutto questo pone lo spettatore libero di interpretare i quadri di Galejeva secondo le proprie sensazioni e le emozioni che suscitano in quel momento. L’artista lascia spazio alla libera interpretazione delle sue opere, lo spettatore deve sentirsi libero di vedere e sentire ciò che vuole, come quando si ascolta la musica, ognuno la sente in modo diverso e le emozioni che suscita sono spesso differenti. L’esposizione sarà visitabile durante tutte le sere dei Fasti Verolani, il festival del teatro di strada che si terrà a Veroli da mercoledì 26 a domenica 30 luglio, oppure su appuntamento contattando la galleria e la curatrice attraverso i canali social.

Redazione Digital