Veroli, nuovo svincolo superstrada Giglio ecco il progetto

“Prendiamo atto dell’attenzione dimostrata dal sindaco e dal consiglio comunale nell’ultima seduta consiliare, durante la quale abbiamo esposto le istanze della cittadinanza – ha affermato Giampiero Rotondo, rappresentante Forza Italia Veroli – Tuttavia, restano molte ombre sulla progettualità e sulle tempistiche con le quali l’Amministrazione intende affrontare concretamente le problematiche segnalate. Forse il clamore sollevato con la raccolta firme è servito a smuovere le acque, viste le tempistiche dei progetti e regolamenti approvati e degli incarichi dati. Lo stesso sindaco ha riconosciuto le criticità che abbiamo sollevato, significa che abbiamo colto nel segno. Respingiamo l’accusa, se pur velata, di alimentare polemiche eccessive sui media e sui social. A meno che non si confondano le critiche con polemiche. Del resto, non avendo potuto replicare durante la seduta consigliare, non abbiamo altri mezzi per farci sentire, se non attraverso i media e i social. Tornando ai fatti, riteniamo grave la questione del fantomatico svincolo sulla Superstrada Sora-Ferentino, annunciato in pompa magna il 1° febbraio 2023 dall’allora presidente del Consorzio Industriale del Lazio e da amministratori locali che a quanto pare è definitivamente tramontato e resterà un sogno. Il progetto, finanziato con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, prevedeva l’inizio dei lavori entro fine 2023. Oggi, invece, scopriamo che lo svincolo non verrà realizzato e che gli unici interventi riguarderanno dodici posti auto e la sistemazione di un parcheggio già esistente. La realtà è che si trattava di un mero spot elettorale a favore del PD in vista delle elezioni regionali del 12 febbraio 2023, strategia peraltro fallimentare, visto il successo del centrodestra anche a Veroli. Un’altra criticità riguarda la delibera di giunta del 10 marzo 2025 per un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla messa in sicurezza di un “tratto” di marciapiede su Viale Giglio. Il termine “tratto” è preoccupante: si interverrà sull’intera strada o solo su una minima porzione? Inoltre non è dato sapere né l’entità della parte del mutuo di 800.000 €. che verrà impegnata né i tempi di avvio dei lavori. Sul fronte della pubblica illuminazione, ci è stato assicurato che i lavori saranno finanziati con fondi già a bilancio e che partiranno a breve, staremo a vedere. Quanto alla videosorveglianza, Viale Giglio è stato finalmente incluso nelle aree di controllo, ma senza alcuna tempistica chiara per l’installazione delle telecamere. In conclusione se quanto promesso verrà realizzato saremo i primi a complimentarci con l’Amministrazione. Continueremo però a vigilare e non permetteremo che i cittadini vengano presi in giro con proclami fini a se stessi, l’unico nostro interesse è che i problemi vengano risolti. Questa è la nostra mission che intendiamo portare avanti sempre con spirito costruttivo”.

