Veroli, nuovo parcheggio gratuito San Martino ecco l’apertura

di · 4 Luglio 2026

Nuovo parcheggio San Martino, aperto da ieri. Posti auto nei pressi delle scalette che conducono a San Martino. Entrata da Porta Napoli. Residenti e visitatori potranno lasciare la macchina nel nuovo parcheggio e salendo le scale trovarsi direttamente nel centro del paese. 

Redazione Digital 