Pubblicato “10 favole della buonanotte” di Cristina Giannicchi. La giovane scrittrice frusinate, verolana di adozione, in queste ore ha presentato il suo nuovo libro. Illustrazioni di Antonella Loschi.

“Un libro di fiabe ispirato alla quotidiano familiare che, con linguaggio semplice e accattivante, offre molteplici spunti di riflessione – ha affermato Cristina Giannicchi – Dall’arrivo di una sorellina alla paura del buio, dall’insofferenza per la scuola all’osservazione della natura, senza dimenticare l’affetto per i nonni”.

I temi sono arricchiti dalle illustrazioni di Antonella Loschi, dal tratto tenue e allo stesso tempo avvolgente, in piena armonia con i contenuti, per un intrattenimento capace di conquistare adulti e bambini nel momento della buonanotte come in ogni altro della giornata.

Cristina Giannicchi nata a Frosinone nel 1989. Vive a Veroli (FR) con suo marito e le sue bambine. Ha studiato Lettere moderne e si è laureata in Filologia presso l’Università “La Sapienza” nel 2015. E’ insegnante di Lettere presso istituti secondari di primo e di secondo grado.

A. C.