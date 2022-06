Veroli, nuovo brano musicale di Lorenzo Fiorini in in collaborazione con Lamp

Torna sulla scena del panorama canoro verolano il giovane cantante Lorenzo Fiorini, questa volta per presentare un brano cantato a due voci. Lorenzo è reduce dalla recente esperienza positiva a Sanremo Giovani, che lo ha visto partecipare tra i nuovi talenti e sfiorare la finale. Una soddisfazione che lo ha spinto a rimettersi in gioco e ad accontentare il suo pubblico, che lo reclama da tempo e che ha imparato ad apprezzarlo con i tre brani già pubblicati: Giovane dea, Il desiderio di te, Vivi e lascia vivere.

Questa volta, tuttavia, Lorenzo non sarà solo: ad accompagnarlo ci sarà l’amico Mattia Fiorini, in arte Lamp, anche lui verolano, conosciuto e amato soprattutto tra i giovani grazie ai brani Square, Saint tropez, Evil queen, Senza ferro. Due talenti assoluti che hanno incrociato i loro destini e le loro teniche canore per creare qualcosa capace di gridare forte la voglia di vita e di riscatto della loro generazione. Mattia ha la passione per la musica rap e trap, che padroneggia con uno stile tutto suo, Lorenzo propone una musica elegante e agile come la sua voce. Una collaborazione che ha dato vita ad un brano suggestivo, e che già si preannuncia come il successo estivo dal mood reggeaton. Prodotto da Nicolò Perciballi, in arte Weydent, il brano sperimenta i versi rap di Lamp e il sound melodico di Lorenzo, che presta la sua vocalità di cantante pop a questo nuovo genere. Ideale per le discoteche, tutto da ballare nelle sere d’estate, il brano dal titolo “Una Diabla” è disponibile su tutti i digital stores. Dicono Lorenzo e Mattia “Ascoltateci, non ve ne pentirete.

