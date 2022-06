Veroli, nuovo asfalto in via Gracilia strada chiusa cambia la viabilità.

Anni e anni tra buche e sampietrini coperti da resti di asfalto. Il manto stradale di via Gracilia dal 14 al 15 giugno sarà riqualificato. Ordinaria amministrazione per giunta sulla principale strada di collegamento tra la parte sud e nord del paese. In questi giorni il tratto in questione resterà chiuso al traffico.

Redazione Digital