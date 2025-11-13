Veroli, nuovi iscritti Forza Italia ecco la giornata dell’adesione

“Il prossimo 15 novembre dalle 10 alle 13 Forza Italia Veroli sarà presente in Viale Giglio 50 con un gazebo informativo in occasione della Giornata dell’Adesione 2025, un appuntamento ormai tradizionale che rinnova l’impegno del partito sul territorio e l’invito ai cittadini a partecipare attivamente alla vita politica locale e nazionale. L’iniziativa si inserisce nel quadro della campagna di adesioni promossa in tutta la provincia di Frosinone, dove Forza Italia sta confermando la propria crescente attrattività e capacità di coinvolgimento. Dopo il grande risultato dello scorso anno e il congresso cittadino che ha segnato un importante momento di confronto e rilancio, anche a Veroli continua a crescere l’entusiasmo attorno al partito, grazie all’impegno costante del coordinamento cittadino e del direttivo locale. Durante la mattinata, i rappresentanti di Forza Italia Veroli accoglieranno cittadini, simpatizzanti e nuovi iscritti per illustrare le attività del partito, i progetti futuri e le iniziative sul territorio. Sarà un’occasione per ascoltare proposte, raccogliere idee e rafforzare il legame tra politica e comunità. “Forza Italia continua a rappresentare un punto di riferimento per chi crede in una politica seria, concreta e vicina alle persone – affermano il segretario Ivan Viti e il Vicesegretario Adelina Mihaylova – Anche a Veroli, come in tutta la provincia, il nostro partito dimostra di essere aperto a tutti coloro che cercano una casa che premia chi si spende per il bene della comunità e di saper attrarre energie nuove, donne , uomini e giovani che vogliono contribuire a far crescere il territorio”. Con la Giornata dell’Adesione, Forza Italia Veroli conferma dunque il proprio ruolo attivo e propositivo, guardando con fiducia ai prossimi appuntamenti politici e alle sfide che attendono la città e la provincia di Frosinone.

Redazione Digital