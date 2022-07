Veroli, nuovi alberi secchi e abbandonati tutto sole e asfalto “Rivogliamo i vecchi pini”

Sapevamo anche questo. Sapevamo un anno fa che sarebbe andata così. Il degrado di via Scaccia Scarafoni è sotto gli occhi di tutti. Molti dei nuovi alberi piantati a novembre sono già secchi e abbandonati. Persino quelli nelle aiuole (sic). Via Scaccia Scarafoni era il mare di Veroli. Un viale alberato, fresco, colorato e ombreggiato. Una riserva naturale. Ora sembra il deserto del Nevada.

“L’estate scorsa gridavano per tagliare i pini e per avere l’asfalto – hanno affermato alcuni residenti contrari al taglio degli alberi – Saranno contenti ora. Si sono fatti rimborsare 100 euro di ammortizzatori dal Comune e l’amministrazione ha appaltato circa 150mila euro per compiere questo capolavoro a ridosso di Ferragosto 2021. Quel poco di valore immobiliare che restava a Veroli è crollato totalmente con il taglio di 80 pini, con lo stravolgimento di un contesto urbano e con la piantumazione di alberi già morti. Rivogliamo i nostri pini ma il danno ormai è fatto. In cambio abbiamo tanto asfalto”.

Redazione Digital