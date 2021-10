Copiose perdite idriche in via Passeggiata San Giuseppe. Cittadini e negozianti esasperati. Fiume d’acqua nel tratto in cui dieci giorni fa è avvenuta la riparazione.

“Paghiamo le bollette più care d’Italia e questo è il servizio offerto – hanno affermato i residenti che subiscono disagio – E’ uno schifo, arrivano bollette da 900 euro e non abbiamo l’acqua di notte”.