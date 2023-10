Veroli, nuove frontiere del lavoro il Partito democratico in prima linea

“Le nuove frontiere del lavoro al centro del dibattito organizzato dal Partito democratico di Veroli ed in particolare dal suo segretario Toni Pironi, che ringrazio per l’iniziativa insieme a quello provinciale Luca Fantini – ha affermato Francesco De Angelis, presidente Consorzio insutriale Lazio – Un lavoro che noi del Partito Democratico vogliamo sia sicuro, dignitoso e pagato in maniera equa. E proprio per questo motivo in questi giorni siamo nelle piazze di tutta Italia per chiedere a gran voce il salario minimo. Bene la presenza delle sigle sindacali, con cui è necessario dialogare in maniera costante con un unico obiettivo, quello di rimettere al centro il tema del lavoro e dei lavoratori. E nella carta d’identità del Partito Democratico il lavoro non può che essere da sempre e per sempre uno dei cardini. Grazie alla consigliera regionale Sara Battisti e alla vicepresidente nazionale del PD, on. Chiara Gribaudo. Grazie al segretario della Cgil di Frosinone-Latina, Giuseppe Massafra. Lavoro, dignità del lavoro, sicurezza sul lavoro. Non dimentichiamo mai questi obiettivi. Come non dimentichiamo le vittime sul lavoro, di cui proprio oggi ricorre la Giornata mondiale”.

Redazione Veroli