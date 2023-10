Veroli, nuova stagione teatrale ecco tutto il programma

“Una sacralità, quella citata da Delbono, che oramai percorre i familiari e magici corridoi del Teatro Comunale Veroli, in cui registi, attori, scenografi, costumisti, tecnici delle luci e tutte le altre maestranze, si incontrano e lavorano alacremente insieme per dare vita all’incantesimo del teatro. Anche quest’anno, la consolidata realtà culturale e artistica ciociara, foriera, durante le precedenti stagioni, di tantissime emozioni, intrattenimento e appuntamenti sold-out, ci delizierà con ben ventidue spettacoli imperdibili, che spaziano dal varietà, incentrato su personaggi storici o su tematiche attuali come l’intelligenza artificiale, a commedie esilaranti tutte al femminile, con un riferimento particolare alla prima donna che ha viaggiato da sola intorno al mondo come modello di emancipazione, fino ad arrivare ai classici della letteratura italiana, o a ripercorrere accadimenti che hanno segnato la storia del nostro Paese, come le Fosse Ardeatine o il disastro ambientale della Valle del Sacco; e ancora, fotografie della società attuale, in cui emerge lo scontro generazionale tra classi dirigenti attempate e giovani precari. Temi importanti – portati in scena anche attraverso la fusione di diverse forme performative, come ad esempio la vincente commistione di recitazione e musica – a cui si alternano tematiche più leggere, divertenti e in chiave ironica; un’ode alla leggerezza in un momento in cui il teatro, così come alte forme d’arte, possono essere l’antidoto a tempi storici difficili. Insomma, un calendario fittissimo, quello della Direzione artistica della Duecento 22-Arti e Spettacolo, sapientemente amalgamato e pensato per soddisfare diversi gusti e aspettative; chiaro è il desiderio di fidelizzare, e in qualche modo premiare, un pubblico affezionato, ma anche di attrarre nuovi spettatori, percorrendo una costante crescita ideativa. Criterio, questo, che ha portato alla creazione di “Andiamo ragazzi”, la prima stagione teatrale del Teatro Comunale Veroli, ideata esclusivamente per i più piccoli. Cinque spettacoli per cinque pomeriggi, da trascorrere con tutta la famiglia, lasciandosi incantare da clown, teatro dei burattini e da tante storie affascinanti, raccontate e interpretate sull’onda della fantasia. L’investimento sulla cultura, al pari di quello sulle scuole, è quanto di più importante e proficuo ci possa essere per il futuro di tutti. Il Teatro Comunale Veroli, dunque, grazie all’impegno e alla passione degli addetti ai lavori, è diventato, nel nostro territorio, un laboratorio sperimentale di chi crede nei sogni, un punto di riferimento irrinunciabile di cultura, intrattenimento e confronto, uno spazio di condivisione in cui rilassarsi, divertirsi, riflettere, aprirsi a sè stessi e agli altri. Di domenica, alle 18:00, con apertura botteghino alle 17:30: questa è la formula riproposta, che prevede quest’anno la possibilità di avvalersi anche di diverse tipologie di abbonamento. Si parte, dunque, domenica 5 novembre, con “E’ tutta un’altra storia”, de “I Carta Bianca”, il famoso duo comico che ci guiderà in un esilarante viaggio nel tempo, e che sancirà l’apertura della stagione teatrale 2023/2024. Signore e signori, si riapre il sipario! Per info e prenotazioni: Tel. 3409109655 – 3891762555”.

Redazione Digital