“Ci sono tanti modi di fare opposizione – ha affermato il consigliere comunale Marco Bussagli – Si può dire «no» per principio, oppure si possono esporre le proprie ragioni e cercare di limitare coi fatti gli effetti delle scelte degli altri, non sempre felici per il bene del paese. L’Opposizione del Comune di Veroli, quella di “Fratelli d’Italia” e del gruppo “Lega per Salvini” (che sebbene diverse, seguono spesso strategie comuni), ha più volte scelto questa seconda opzione. Adesso, dopo la recente visita a Palazzo Campanari, organizzata dal Comune, “Fratelli d’Italia” propone un progetto per questo nobile quanto inutile edificio.

Inutile perché, come abbiamo affermato tante volte, senza una seria proposta d’impiego la scelta dell’acquisto finisce per essere solo la discutibile immobilizzazione di un ingente capitale. Acquistare un edificio del genere, con patio e giardino senza alcuna idea per il suo impiego appare quanto meno azzardato. Adesso, però, si deve prendere atto che Palazzo Campanari fa parte dei beni di proprietà del Comune di Veroli e bisogna trovare una soluzione.

La proposta di “Fratelli d’Italia” è quella di farne la sede dell’ultima acquisizione del parco scolastico verolano, quell’Istituto Alberghiero che ha avuto un vero e proprio bum d’iscrizioni e che – senza una struttura adeguata – rischia di non dare spazio alle oltre 150 richieste. Queste sarebbero vero e proprio olio sul lume per rivitalizzare un centro storico al limite del collasso per consunzione. L’edificio sembra perfetto per un impiego del genere, giacché possiede locali di cucina, stanze e saloni di rappresentanza oltre che un ampio spazio antistante diviso fra il cortile aperto e il giardino. Non solo, ma nelle vicinanze c’è un ampio parcheggio facile da raggiungere.

A tutto questo bisogna aggiungere che, se dovesse essere perseguita questa scelta, dovrebbero pervenire i finanziamenti della Provincia per completare la messa a norma. Così dopo aver corretto il tiro – grazie alla mia segnalazione e del consigliere di “Fratelli d’Italia” Cristiano Papetti – con la cancellazione dal Bilancio di Previsione degli impossibili investimenti relativi a un improbabile efficientamento energetico, finalmente, per Palazzo Campanari potrebbe aprirsi una nuova stagione che risulterebbe di grande importanza per tutta Veroli”.

Redazione Digital