Veroli, nuova rassegna d’arte contemporanea ecco il programma dell’estate

Ormai è tutto pronto per la nuova edizione di Psycroma 2024, la rassegna di arte contemporanea organizzata da Crystal sala d’arte, a Veroli in provincia di Frosinone. Un calendario completamente rinnovato ed estremamente interessante e all’insegna di diverse forme espressive, che partirà il prossimo 10 giugno e si concluderà il prossimo 27 agosto. Oltre alla presenza dell’artista siberiana Junija Galejeva curata da Vanessa Viti durante i giorni dei Fasti Verolani, nella sala di via Casalunga si alterneranno le opere di Chiara Di Pofi, Alessandra Silenzi, Irene Scarchilli e Mario Palma, con una presenza di arte digitale grazie alla mostra di Alberto Gennaro. Una serie di esposizioni personali e doppie personali che avrà come titolo “The art is present”. Una scelta che richiama a sua volta il titolo della performance che Marina Abramović creò nel 2010 al MoMa di New York, riportando oggi l’attenzione sulla presenza dell’arte come elemento ancora e continuativamente stabile nella società, dopo la catastrofica esperienza del Covid-19. Si potranno ammirare acquerelli e carboncini per dipingere e rappresentare corpi che esprimono emozioni e stati d’animo con le opere di Alessandra Silenzi e Chiara Di Pofi, oppure incisioni dai toni profondi con l’acquaforte di Irene Scarchilli contrapposte ai colori vivi e smaltati di Mario Palma, passando per le astrazioni di Junija Galejeva che trasportano in un panorama sognato, e finendo per vivere l’esperienza di digital art con una creazione interattiva di Alberto Gennaro. A questo programma, che andrà avanti fino a domenica 27 agosto, si affianca la revisionata veste grafica della comunicazione su Instagram con la nuova scelta di due colori tra le tonalità del blu. Una rivisitazione resa necessaria dal rinnovamento del profilo social (www.instagram.com/crystal_saladarte/), per una proposta in continuo aggiornamento.

Redazione Digital