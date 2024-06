Veroli, nuova antenna 5G “Se vogliamo usare i cellulari occorre installare più impianti di telefonia”

Nuova antenna Wind in località Casalotto. Nulla osta rilasciato del Comune a seguito del parere di Arpa Lazio. “Se vogliamo usare i cellulari occorre installare più impianti di telefonia – ha affermato Francesco Stirpe, candidato al consiglio comunale e a sostegno della candidatura a sindaco di Germano Caperna – Ridurre il divario tecnologico realizzando infrastrutture telefoniche, aumentando il numero di impianti e sensibilizzando i cittadini sul tema.

La quasi totalità degli italiani è consapevole del valore che le infrastrutture digitali creano per il territorio e la collettività. Un’indagine dell’Istituto Piepoli per Inwit indica che il 94% degli intervistati, in crescita rispetto al 91% del 2023, esprime questa consapevolezza. Secondo lo studio, presentato in occasione del primo Sustainability Day del tower operator, l’84% del campione è favorevole alla costruzione di infrastrutture digitali, di cui un terzo estremante favorevole. Oltre la metà ritiene che il loro sviluppo e potenziamento dovrebbe avvenire in tempi rapidi.

Risulta molto diffusa (84% del campione) la convinzione che la diffusione della tecnologia 5G sia importante per lo sviluppo e la crescita sostenibile e che rappresenti un’opportunità di crescita e non un rischio. Tuttavia, secondo la ricerca, risulta ancora un gap di conoscenza sul 5G e le fake news tendono a confondere rispetto alla razionalità scientifica.

Il divario tecnologico è uno dei problemi della città di Veroli. Intere zone del territorio comunale hanno scarso segnale o addirittura sono senza copertura telefonica. Questo disservizio è una minaccia alla sviluppo della comunità”.

Redazione Digital