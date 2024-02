Veroli, numerosi alla presentazione di Papetti e Iaboni chiede di cambiare “Sono gli stessi da 30 anni”

Numerosi hanno partecipato alla presentazione della candidatura di Papetti. Tutti i sostenitori di Papetti e di Giorgia Meloni erano al ristorante Uliveto. Iscritti, simpatizzanti, dirigenti locali, insomma chi vota FdI e chi voterà Papetti in vista delle prossime amministrative. Fratelli d’Italia ha però deciso di non concedere il simbolo allo stesso consigliere comunale di FdI, fondatore con Marco Bussagli del gruppo consiliare Fratelli d’Italia nonché dirigente provinciale FdI. Papetti avrà dalla sua diverse liste civiche. Infatti neppure la Lega che conta tre consiglieri comunali dovrebbe presentare il simbolo.

“Ringrazio tutti – ha affermato Cristiano Papetti, consigliere comunale Fratelli d’Italia – La coerenza sarà premiata dagli elettori. Offriamo al nostro paese un progetto di rinnovato rilancio che aspetta da almeno vent’anni”.

“Grato a Cristiano Papetti per l’invito nella sua Veroli – ha aggiunto Antonio Abbate, dirigente regionale Fratelli d’Italia e responsabile nazionale organizzazione Cultura Identità – Un’occasione per parlare della buona politica in compagnia di una splendida comunità che non ammaina la bandiera dei valori”.

Tra i presenti l’ex consigliere comunale Lega, Vincenzo Iaboni. “Chiedo la compattezza del centrodestra – ha concluso Iaboni, uno dei fondatori della Lega a Veroli – Perché non dovrebbe essere concesso il simbolo della Lega? Per far recuperare voti alla Lega e a Salvini il simbolo è necessario. Veroli è amministrata dagli stessi da trent’anni, dopo tutto questo tempo meglio cambiare. Non dobbiamo essere impreparati. Il centrodestra unito questa volta vince”.

Redazione Digital