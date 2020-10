Noto imprenditore positivo al coronavirus sospende attività per tutelare i clienti. Al fine di preservare parenti, amici e conoscenti ha deciso di chiudere temporaneamente. I familiari avrebbero potuto gestire in assenza dello stesso titolare che è ricoverato in ospedale ma coraggio e responsabilità hanno prevalso. Per il bene di tutti e del paese in cui vive e lavora.

Sono tanti gli imprenditori che hanno scelto di sospendere la propria attività commerciali o perché positivi al Covid-19 o perché venuti in contatto con persone positive. Il profondo senso del dovere nei confronti della clientela li ha spinti a compiere un gesto che non è certo scontato e che premia l’onestà intellettuale di chi consapevole del difficile momento che stiamo attraversando, non ha paura di metterci la faccia. Siamo certi che la solidarietà di amici e clienti saprà presto ripagarli. La nostra vicinanza va a loro.

Redazione Digital