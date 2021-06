Tornano gli abbracci nella casa di riposo “Don Luigi e Carolina Scaccia” e nella Comunità Alloggio per Anziani “La Casa della Fraternità” di Veroli. Da giugno, dopo oltre nove mesi di distanziamento, amici e parenti vaccinati possono tornare a stare insieme ai loro cari ospitati nelle strutture di Diaconia senza barriere a dividerli. Un passo fondamentale nel benessere psico-fisico delle persone anziane. “Vedere nonne e nonni riabbracciare i propri nipoti e figli è stata una forte emozione per tutti noi. Per loro è stato realizzare un sogno a cui sono rimasti aggrappati tutto il periodo della pandemia. Sono stati mesi difficili, con tante restrizioni. “ racconta Silvia Lunghi, assistente sociale – Coordinatrice delle strutture.

Tutto il personale delle due strutture per anziani è stato vaccinato e continua a indossare mascherine e guanti. Nella casa di riposo è stata allestita anche “stanza degli incontri” in cui si poteva parlare con il proprio caro attraverso una parete trasparente divisoria. Una misura che ha permesso agli ospiti di rivedere i propri cari.

Oggi compiamo un ulteriore passo verso la normalità – spiega Andrea Orefice,Responsabile del Settore Socio Assistenziale di Diaconia – grazie al grande lavoro dei nostri operatori, al costante sostegno della Cooperativa tutta, alla vicinanza del nostro Vescovo che non ha mai fatto mancare la sua presenza spirituale, alla collaborazione e comprensione dei parenti dei nostri ospiti e naturalmente alla campagna di vaccinazione della Asl di Frosinone che già dal mese di febbraio ha permesso di vaccinare tutti i nostri anziani. La riapertura agli incontri è il modo più bello per festeggiare i 10 anni di gestione della Casa di Riposo e i 2 anni della Casa della Fraternità.

Il primo giugno del 2011 infatti la Cooperativa Diaconia subentrava nella gestione della Casa di Riposo Don Luigi e Carolina Scaccia di Veroli, offrendo un luogo di serenità e pace dove la persona anziana si sente accolta e sostenuta in tutte le sue necessità, con servizi all’avanguardia e in un’atmosfera familiare. Nel 2019 invece, sempre la Cooperativa Diaconia a Veroli ha dato vita alla Comunità Alloggio “Casa della Fraternità”. L’innovativa struttura accoglie un piccolo gruppo di anziani autonomi o parzialmente autonomi che hanno la possibilità di vivere la loro età in compagnia, come una famiglia.

Redazione Veroli