Nonna Carmina festeggia 100 anni. Tanti auguri alla nonnina di Scifelli. La contrada di Scifelli è in festa per i cento anni di Carmina Terniga, nata a Veroli il 16 luglio del 1920. All’età di 8 anni è stata costretta per esigenze economiche, a sospendere gli studi. A 11 anni compiuti, venne mandata a Sora a lavorare come domestica in una famiglia nobile dove rimase per diversi anni. A Scifelli conobbe Quirino Velocci. Si sposarono e nacque Giuseppe, già amministratore comunale di Veroli. Carmina ha lavorato per oltre 40 anni all’interno dell’ex convento dei Padri redentoristi. Oggi festeggia un secolo di vita circondata dall’affetto della famiglia e degli amici. Tanti auguri anche dalla redazione di Area C quotidiano.

Redazione Digital