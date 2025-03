Veroli, niente sprechi ecco il servizio mensa scolastica

Un servizio mensa che guarda al rispetto ambientale e all’abbattimento dello spreco

alimentare con attenzione all’appetibilità del pasto. Questa la mission generale raggiunta dalle attività di refezione nel Comune di Veroli,come specificato in una nota congiunta dal sindaco Germano Caperna, dalla consigliera con delega alla gestione dei servizi educativi e scolastici, Cristina Verro: “Il pasto a scuola rappresenta un importante momento di convivialità, uno stimolo educativo utile per

instaurare un rapporto positivo con il cibo e per promuovere buone, semplici pratiche

sostenibili. Per queste premesse, il nostro impegno come amministrazione, è stato da subito indirizzato a far partire la mensa in concomitanza delle lezioni e da quest’anno il servizio sarà in funzione fino al termine delle attività scolastiche della scuola materna, dunque a fine giugno. Sulla scia della consapevolezza ambientale, inoltre, un servizio di refezione totalmente plastic free, come quello attualmente in essere nel nostro Comune, mette in luce una filiera virtuosa sia nella produzione dei pasti che nello sporzionamento”. Scopo raggiunto non solo attraverso l’eliminazione della plastica dal momento del pranzo, ma anche con l’implementazione delle attrezzature in uso. “Introdurre queste

migliorie ci ha permesso di alzare progressivamente l’asticella qualitativa del servizio – spiegano dal Consorzio Intesa, da quest’anno titolare della gestione della refezione per i plessi educativi e didattici di Veroli. – I pasti preparati quotidianamente per i bambini sono frutto di una cucina espressa, realizzati con ingredienti di prima scelta e con l’impiego, laddove possibile, di prodotti a km 0. Oltre ad offrire pasti nutrizionalmente adeguati ed equilibrati, nel corso delle settimane abbiamo formulato

una proposta perfezionata grazie ad uno studio specifico dei gusti e delle preferenze dei bambini. Abbiamo poi eliminato totalmente l’uso della plastica: un obiettivo che avevamo anticipato all’inizio dell’anno scolastico e che è stato raggiunto nel giro di pochi mesi. Abbiamo registrato un grande entusiasmo da parte delle famiglie per le novità introdotte ed è questo il feedback più importante per il nostro lavoro”.

Redazione Digital