Veroli, niente sagra ma l’Antico Forno Filomena regala ciammelle a tutti. All’opera da questa mattina per rispettare la tradizione. A conclusione della processione, questa sera, saranno distribuite gratuitamente ciambelle ai partecipanti. “Abbiamo voluto omaggiare in questo modo la Madonna della Pietà e le nostre usanze – hanno affermato le titolari dell’Antico Forno Filomena – Non dobbiamo dimenticare inoltre che la ciambella è uno dei più importanti simboli di Veroli e che Santa Croce è uno dei borghi più caratteristici del nostro paese. Buona festa a tutti”.

Redazione Digital