Veroli, niente illuminazione da una settimana centro storico al buio “Abbiamo paura dei ladri” 

Da giorni niente illuminazione nel centro storico. Buio pesto da piazzale Vittorio Veneto a viale XXI Aprile, da via Garibaldi e via Aonio Paleario. Lo segnalano i residenti, quei pochi rimasti, alla redazione di Area C quotidiano. Gli stessi chiedono sia ripristinata al più presto la pubblica illuminazione in una zona più volte bersagliata dai ladri. “Abbiamo paura – hanno affermato – Ogni giorno malviventi cercano di entrare nelle abitazioni spacciandosi per tecnici del gas o del telefono. Occorre intervenire immediatamente senza perdere altro tempo”.

Redazione Digital