Veroli, niente dossi rischia di essere investito in mezzo alla strada ecco la raccolta firme
Rischia di morire nei pressi dei giardinetti di via Passeggiata San Giuseppe. Un residente del palazzo ha rischiato di essere travolto da una vettura. “Non è la prima volta che accadono simili episodi – ha affermato un altro abitante – Molto pericoloso. Finora nessun provvedimento adottato per limitare la velocità come pure in viale XXVIII Ottobre, viale XXI Aprile e viale Parco della Rimembranza. Ho firmato la petizione promossa dal comitato cittadino affinché vengano installati dossi lungo la strada come già avvenuto in località Tecchiena di Alatri”.
Redazione Veroli