Rischia di morire nei pressi dei giardinetti di via Passeggiata San Giuseppe. Un residente del palazzo ha rischiato di essere travolto da una vettura. “Non è la prima volta che accadono simili episodi – ha affermato un altro abitante – Molto pericoloso. Finora nessun provvedimento adottato per limitare la velocità come pure in viale XXVIII Ottobre, viale XXI Aprile e viale Parco della Rimembranza. Ho firmato la petizione promossa dal comitato cittadino affinché vengano installati dossi lungo la strada come già avvenuto in località Tecchiena di Alatri”.

Redazione Veroli