Veroli, niente camper ma solo camion della spazzatura nel nuovo piazzale della Filippina

Camion della spazzatura in località Filippina. Alle porte del paese, di fronte a un panificio. Camper neppure in lontananza finora. A seguito di diversi articoli pubblicati da Area C, in cui si segnalava il degrado in cui versava l’ex capolinea Cotral, è stato deciso di iniziare i lavori di riqualificazione al fine di realizzare un nuovo spazio da adibire alla sosta dei camper. Ad oggi si vedono invece solo camion dell’immondizia. Nel caso arrivasse qualche turista oggi sarebbe obbligato a campeggiare avendo come panorama i mezzi della nettezza urbana.

Senza dimenticare che fino al 2019 lo stesso piazzale era capolinea Cotral, la città senza peso politico ha perso anche questo servizio e le corse giornaliere da e per Veroli.

Redazione Digital