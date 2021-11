Mail inviata alla redazione di Area C quotidiano in cui i residenti del centro storico, quei pochi rimasti, chiedono di non abbellire l’albero sito in piazza del Vescovado e di tagliarlo per tutelare l’incolumità pubblica.

“Le radici dell’abete affondano nel vuoto, nella stanza in cui fino a qualche anno fa si allestivano mostre d’antiquariato – hanno affermato – È pericoloso. Il tronco è sospeso, potrebbe cadere all’improvviso e fare ingenti danni. Sono a rischio le stesse abitazioni intorno alla piazza. Soprattutto in occasione delle festività natalizie sotto l’albero si assiepano famiglie intere, adulti e bambini, per questo sarebbe meglio abbattere la pianta prima che sia troppo tardi”.

Redazione Digital