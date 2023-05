Veroli, neppure un cane in piazza Ztl attiva da 3 giorni con tutta la pioggia 80 euro di multa

“Ce lo chiede l’Europa”. Ripeteva qualcuno anni fa quando la Ztl fu attivata. Qualcuno che neppure sa cosa sia e dove sia l’Europa.

La Ztl ha decretato la morte del centro storico che non necessita della zona a traffico limitato perché a Veroli non occorre limitare il traffico. Il traffico non c’è. Soprattutto non occorre nei giorni di pioggia. Avvilente vedere la piazza deserta e doverla subire deserta in questi ultimi giorni di pioggia quando persino i cani non si vedono in giro. Andrebbe regolata com grano salis e lasciare alle macchine e ai rispettivi conducenti di popolare la piazza e le strade limitrofe ormai desolate.

Sono posizionati diversi cartelli e i display restano con l’illuminazione bianca e non rossa e verde come nei paesi civili. La comunicazione in questi anni è stata inefficace, cambiamenti continui sui giorni, sugli orari, sull’accensione e sullo spegnimento hanno disincentivato le presenze. La gente ha ormai deciso, non si avvicina più al centro storico avendo il terrore di essere multata e frequenta i i comuni limitrofi.

Redazione Digital