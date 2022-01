Veroli, nelle scuole la Giornata del cuore rosa contro la violenza sulle donne

“Ci sono piccole iniziative e gesti che valgono più di grandi proclami e prese di posizione demagogiche e vuote. Una di queste è stata presentata all’ultimo consiglio comunale da Fratelli d’Italia e approvata dall’assemblea su proposta dei consiglieri Marco Bussagli e Cristiano Papetti. Si tratta della ‘Giornata del cuore rosa’. L’idea, di Bussagli, diventata adesso realtà, è quella di coinvolgere tutte le Scuole del territorio comunale nella realizzazione di componimenti (per le scuole superiori) o disegni che abbiano come tema il rispetto per il genere femminile. Purtroppo fra le piaghe della nostra società c’è quella del cosiddetto “femminicidio”, neologismo nato per sottolineare l’efferato abominio dell’uccidere le donne che, come dice lo slogan della giornata, «sono la vita in persona».

Due episodi sono stati ricordati da Bussagli al consiglio comunale: la scomparsa di Saman Abbas, la ragazza pachistana che si definiva poeticamente italian girl–un epiteto che ci emoziona –, e Roberta Ragusa, per il quale è stato condannato in via definitiva il marito Antonio Logli. Si tratta di due vicende drammatiche che evidenziano come il tema riguardi direttamente le famiglie e non la delinquenza comune. Per questo bisogna incidere sulla mentalità e sul tessuto sociale. Non potendo allora entrare inciascun nucleo falimilare, la Scuola si presenta come lo strumento più adatto nel tentativo (che deve riuscire) di arginare la strage.

La manifestazione si terrà ogni 25 novembre, ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’, in memoria di quel giorno del 1960 quando, a Ojo de Agua nella Repubblica Domenicana, le sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, dissidenti del regime dittatoriale di Raphael Leónidas Truijllo. furono rapite mentre si recavano in carcere per dar conforto ai loro mariti detenuti per reati politici. Violentate e torturate furono strangolate e gettate con l’auto in un burrone per simulare un incidente stradale.

Tuttavia, l’intento dell’iniziativa verolana non vuole essere commemorativo, ma ha lo scopo di alimentare rispetto e amore nei confronti del genere femminile quado invece il 2021 si chiude con il drammatico bilancio di 117 donne assassinate, per una media abominevole di una ogni tre giorni. L’istituzione della ‘Giornata del cuore rosa’, che prevede anche la consegna di premi ai migliori elaborati pervenuti, allora, deve servire proprio a questo: ad educare le giovani generazioni al rispetto e all’amore, bandendo ogni tipo di violenza fra uomini e donne”. Lo comunica Marco Bussagli, consigliere comunale di Veroli.

