“Veroli nelle mani dei boscaioli, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Queste le parole di molti residenti in zona San Leucio e non solo che non hanno condiviso la scelta di tagliare sessanta alberi siti in via Scaccia Scarafoni.

“Scene da brividi – hanno aggiunto – Non si rendono conto perché non conoscono il valore delle piante e gli equilibri dell’ecosistema. La delusione è tanta soprattutto perché molti amministratori si spacciano per ambientalisti. Da parte di alcuni concittadini solo presunzione e arroganza, hanno addirittura esultato per il taglio degli alberi. Gli stessi si sono fatti rimborsare 100 euro dal Comune sostenendo di aver subito danni alla macchina a causa delle radici dei pini. Come descrivere queste persone? Dovremmo scomodare Victor Hugo”.

Redazione Veroli