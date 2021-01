Veroli nel caos, ghiaccio nelle scuole è caccia ai responsabili. Una manciata di istituti scolastici manda in tilt il Comune. Il sole ha sciolto il ghiaccio ma non si placa la polemica dei genitori degli alunni che avrebbero voluto il sale.

“Sarebbe opportuno sostituire gli amministratori che non hanno voglia o che non hanno capacità con degli amministratori condominiali, quest’ultimi farebbero meglio – hanno affermato alcuni genitori – Nessuno finora ha ammesso di aver sbagliato, solito scaricabarile. A farne le spese i nostri figli”.

Esce dal letargo Fratelli d’Italia Veroli e punta il dito contro chi non ha gettato il sale davanti alle scuole.

“Anno nuovo, problemi vecchi – hanno affermato i dirigenti del partito di Giorgia Meloni – Come ogni anno, è arrivata anche quest’anno a Veroli la solita spruzzata di neve e, come ogni anno, ha causato i soliti disagi. Se da un lato, il pronto intervento ha fatto sì che le strade del nostro comune siano state messe quasi subito in sicurezza, dall’altro la giusta ordinanza di chiusura delle scuole per “pericolo ghiaccio” non ha avuto l’effetto sperato. Perché? Basta guardare la foto sottostante per vedere in che condizioni questa mattina erano i piazzali delle nostre scuole. La domanda è: come si può emanare un’ordinanza, giustissima, di chiusura delle scuole per pericolo ghiaccio e non pensare alla pulizia dei piazzali e degli ingressi delle stesse per evitare che quest’ultimo si formi e crei situazioni di pericolo?”.

