Natale al buio. Senza luce da 2 settimane in via Giovanni Sulpicio e in largo della Catena. Lo segnalano di nuovo i residenti, quei pochi rimasti, alla redazione di Area C quotidiano. Gli stessi chiedono sia ripristinata al più presto la pubblica illuminazione in una zona più volte bersagliata dai ladri. Le sole lampadine accese sono di un cantiere privato.

“Da più di 15 giorni siamo al buio – hanno affermato – Il Paese è abbandonato. Nessuno interviene. Abbiamo paura. Ogni giorno malviventi cercano di entrare nelle abitazioni spacciandosi per tecnici del gas o del telefono”.

Redazione Digital