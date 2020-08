Multe da 400 euro al mercato inflitte dal Comune di Veroli ai venditori di frutta e verdura che hanno allestito i loro banchi in via Passeggiata San Giuseppe.

“Da quando è stato diviso, il mercato non sta rendendo servizio al paese e sta creando gravi problemi a tutti noi – hanno affermato gli ambulanti – La clientela infatti preferisce Alatri o Tecchiena piuttosto che decidere se comprare le scarpe lungo la Passeggiata o la verdura in piazza. E’ vergognoso. Ci siamo spostati dalla piazza a San Giuseppe per sopravvivere. Stiamo solo abbellendo il centro ma non incassiamo. Un disastro. Ora anche le multe di 400 euro. Vogliamo lavorare con i nostri colleghi a San Giuseppe. Il Comune si sta nascondendo dietro al coronavirus ma solo il mercato di Veroli in tutta Italia sta agendo in questo modo. In piazza il rischio di contagio è elevatissimo e non ci vogliamo restare. Il sindaco dove sta?”.

“La situazione creata negli ultimi mesi a Veroli è insostenibile – ha affermato Gianluca Palcone, vicepresidente provinciale di ANA, Associazione nazionale ambulanti – Con quale coraggio vengono multati ambulanti che ogni giorno, anche con condizioni meteo avverse, si spostano di paese in paese per guadagnarsi la giornata? Il mercato ha senso se unito, così è un disagio per gli ambulanti e un disservizio per i cittadini. Settore alimentare e settore non alimentare devono essere posizionati nella stessa area. Non si gioca sulla pelle dei lavoratori, è necessario ricollocare tutto il mercato a San Giuseppe”.

Redazione Digital