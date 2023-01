Veroli, morti in ospedale e seppelliti senza bara nel cimitero comunale

di Alfredo Gabriele

In Veroli nella metà dell’800 quando un soldato francese moriva in ospedale veniva portato al cimitero con una cassa e seppellito con questa. Ciò non avveniva per i verolani trasportati anche al cimitero e seppelliti invece senza cassa. Verso alcuni anni successivi gli amministratori locali costruirono una cassa che però venne utilizzata solo per il trasporto dei defunti la cassa faceva ritorno all’ospedale per gli usi successivi e sappiamo che i portantini dell’ospedale prestavano spesso quella cassa (sotto banco e dietro occulto

compenso) anche per il trasporto di poveri defunti verolani. Mai però questi ultimi venivano seppelliti con una cassa, privilegio riservato unicamente per i soldati francesi. Arrivò poi la Breccia di Porta Pia

e nello stato italiano i defunti di Veroli ottennero anche loro una cassa per essere seppelliti con questa.