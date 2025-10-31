Veroli, migliora la viabilità comunale 500mila euro dalla Regione

Con un importante finanziamento di 500.000 euro stanziato dalla Regione Lazio il Comune avvierà nuovi interventi di completamento e manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

Un risultato significativo per un territorio vasto e articolato come quello verolano, che si estende per oltre 120 chilometri quadrati e richiede una costante attenzione alla rete stradale e alle infrastrutture.

“Questo finanziamento è il frutto di una visione amministrativa fondata sulla programmazione e sulla capacità di intercettare risorse – afferma il sindaco Germano Caperna –. Veroli è un territorio ampio che merita tutto la stessa cura: continuare a investire sulla viabilità significa garantire sicurezza,

accessibilità e qualità della vita per tutti i cittadini. Ringrazio la Regione Lazio per l’attenzione nei confronti delle comunità locali, segno di uno sguardo condiviso verso la crescita e il miglioramento del territorio.” Sulla stessa linea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Augusto Simonelli, che aggiunge: “Gli interventi che saranno realizzati rappresentano un passo ulteriore nel miglioramento complessivo della rete viaria comunale. Stiamo continuando a lavorare per una manutenzione programmata e duratura, capace di rispondere ai bisogni quotidiani dei cittadini e alle esigenze di sicurezza. Un

ringraziamento va alla Giunta regionale per la sensibilità dimostrata e a tutti gli uffici tecnici, comunali e regionali, che con competenza e dedizione hanno saputo tradurre le linee programmatiche dell’Amministrazione in progetti concreti e meritevoli”. Il finanziamento regionale conferma la capacità dell’Amministrazione comunale di pianificare investimenti strategici, valorizzando la collaborazione istituzionale e mantenendo il focus al futuro e alle reali necessità del territorio.

Redazione Digital