Veroli, mercato in piazza “Ambulanti nel centro storico promozione eccellenze locali”

“Occorre recuperare il mercato settimanale – ha affermato Francesco Stirpe, candidato al consiglio comunale e a sostegno della candidatura sindaco di Germano Caperna – Ambulanti in piazza o a ridosso del centro storico come durante i mercatini Doc. Sono gli stessi spazi, nei mesi scorsi avevo realizzato una mappa raffigurante la collocazione dei banchi. Come in altre manifestazioni anche il martedì i venditori potrebbero svolgere il mercato in piazza”. Titolare della Tappezzeria Stirpe sita in Largo della Catena, Stirpe da anni promuove il paese, il patrimonio artistico e le aziende del territorio. “Sarebbe un servizio in più per i cittadini e darebbe una immagine diversa del centro – ha aggiunto Stirpe – La piazza sarebbe piena di gente, il mercato è anche aggregazione tra giovani, anziani e lavoratori. Le stesse attività commerciali presenti nel centro storico avrebbero maggiore afflusso il martedì”.

Redazione Digital