Veroli, mercato a pagamento il biglietto costa quasi 2 euro “Non ci torno più”. Il trasferimento del mercato nei pressi di Valenzano è stato pubblicizzato a metà infatti qualcuno nei giorni scorsi ha dimenticato di comunicare che la navetta dal piazzale della Filippina al palazzetto dello sport fosse a pagamento.

“Se devo sborsare 1,50 euro per andare al mercato preferisco non andare – ha affermato un cliente – Una ciambella costa 1 euro e il biglietto per comprarla costa 1,50. Una presa in giro”.

“Martedì scorso sono salita sulla navetta credendo fosse gratutita e mi è stato detto di dover pagare – ha aggiunto un’altra cliente – Oltretutto la durata del biglietto è di un’ora e mezza e se scade devi acquistarne un altro. Sei costretta a fare tutto di fretta quando andare al mercato deve essere un piacere, un’opportunità per socializzare, per parlare con qualcuno visto che Veroli è deserta e che noi anziane non abbiamo un luogo di ritrovo. Ci hanno tolto anche il mercato. Non ci tornerò più”.

Redazione Digital