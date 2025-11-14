Veroli, mercatini di Natale nel centro storico artigiani e prodotti tipici

Torna anche quest’anno a Veroli la magia delle feste con l’organizzazione dei Mercatini di

Natale 2025 in programma per l’8 e il 14 Dicembre. Il Comune di Veroli ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto a operatori economici, artigiani, associazioni e creativi che vorranno esporre i propri prodotti nel cuore della Città, contribuendo a creare la suggestiva atmosfera che ogni anno anima il centro storico. L’Amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio,

promuove l’iniziativa con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e le tante energie che

rendono Veroli un luogo vivo e accogliente, non solo durante il Natale ma in ogni periodo

dell’anno. Un’occasione per dare spazio alla creatività, all’artigianato e alle eccellenze del territorio nel

suggestivo scenario del centro storico, cornice ideale per un evento che unisce tradizione e

partecipazione. I Mercatini di Natale rappresentano una nuova tappa di un percorso che unisce cultura, arte, tradizioni e promozione del territorio, con eventi che scandiscono le stagioni e raccontano

una comunità dinamica, capace di custodire le proprie radici guardando al futuro.

“I Mercatini di Natale – sottolinea il vicesindaco e assessore alla Cultura, Turismo e

Commercio Francesca Cerquozzi – si collocano all’interno del progetto di promozione

e valorizzazione delle peculiarità locali che l’Amministrazione porta avanti con

continuità durante tutto l’anno. Tradizioni, artigianato e prodotti tipici costituiscono il filo conduttore di un impegno più ampio che vuole raccontare Veroli attraverso il suo patrimonio materiale e immateriale, fatto di saper fare, identità e comunità. I Mercatini diventano così uno spazio in cui la creatività incontra la storia, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere e apprezzare le eccellenze del territorio in un’atmosfera autentica e accogliente.

Presto sarà presentato anche il calendario completo degli eventi natalizi, con tante

iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori e per rendere ancora più

speciale il periodo delle feste”. L’Amministrazione rinnova così il proprio impegno nel sostenere il commercio locale e nel promuovere il turismo di prossimità, valorizzando chi ogni giorno contribuisce alla vitalità economica e culturale della Città. Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le 12:00 del 28 novembre 2025 all’indirizzo PEC protocollo.veroli@pec.it, oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Veroli.

