Veroli, mercatini di Natale musica e luminarie nel centro storico

La Città di Veroli presenta il programma “Natale a Veroli”, un cartellone ricco e partecipato

che, dal mese di dicembre fino a gennaio, porterà nel Centro storico e nelle contrade

musica, teatro, cultura, sport, spettacoli per famiglie e appuntamenti della tradizione. Un

mese di iniziative reso possibile grazie alla collaborazione preziosa delle tante associazioni

del territorio.

“Il nostro ringraziamento va alle tante associazioni e ai cittadini che, con impegno e

dedizione, rendono possibile un calendario così ampio e diffuso — ha affermato il sindaco

Germano Caperna —. Natale a Veroli non è soltanto un cartellone di appuntamenti piuttosto

l’espressione più viva della nostra comunità. La collaborazione delle realtà del territorio è ciò

che rende tutto questo possibile.”

Il programma prende il via il 7 dicembre con la presentazione del Calendario 2026 (Il

territorio nelle sue profonde radici cristiane) presso la Galleria La Catena. Il Campionato

nazionale di pattinaggio artistico al Palacoccia accompagnerà il pubblico fino all’8 dicembre;

Sempre l’8 dicembre, il Centro storico si accenderà con l’atmosfera natalizia grazie ai

mercatini, alla musica popolare, ai giochi della tradizione e alle luminarie, fino all’

immancabile accensione dell’Albero Grande, che come ogni anno segna l’avvio ufficiale

delle festività.

Tra gli appuntamenti culturali spicca l’11 dicembre la presentazione del logo e della

candidatura a Capitale Italiana della Cultura, condivisa con Anagni, Alatri e Ferentino. Il 13

dicembre sarà dedicato alla musica e alla valorizzazione del patrimonio culturale: l’esibizione

dei Musicanti del Piccolo Borgo animerà la Chiesa di Sant’Antonio, mentre la mattina,

presso la Basilica di Santa Maria Salome, si svolgerà la cerimonia di riconsegna degli Angeli

portacandele da parte del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Il giorno

successivo, 14 dicembre, il Centro storico tornerà a riempirsi di colori e convivialità grazie ai

mercatini, alle esibizioni delle scuole di ballo e alle proposte di street food.

“Abbiamo costruito un programma capace di unire tradizione, musica, teatro, creatività e

partecipazione — ha aggiunto l’assessore alla Cultura Francesca Cerquozzi —. Natale a

Veroli è pensato per coinvolgere tutta la comunità e per offrire ai visitatori un’esperienza

ricca e accogliente. La cultura, in questo periodo dell’anno, diventa uno strumento di unione

e condivisione, e il contributo delle associazioni è stato fondamentale.”

Il cartellone proseguirà con Strenne, l’appuntamento invernale di Incontriamoci a Veroli, e

con i concerti dei cori “Laudate Dominum” e “Gaudete in Domino” che daranno voce alle

realtà musicali e corali del territorio. Arriveranno poi il Concerto di Fine Anno all’Abbazia di

Casamari, in programma il 29 dicembre, e l’atteso momento gospel “The Voices Gospel

Choir”, che farà risuonare la Basilica di Santa Maria Salome il 4 gennaio 2026.

Menzione speciale meritano i giovani: il 18 dicembre tornerà infatti “18esimo in Comune”

nella Casa Comunale, un appuntamento pensato per celebrare i neo-diciottenni della Città e

il loro ingresso ufficiale nella vita civica. Il calendario vede anche l’iniziativa “Valore della

Prevenzione”, il 27 dicembre organizzato dalle Ciociare- Komen Italia mentre il 28 dicembre

il Centro storico sarà attraversato dallo spettacolo di Natale itinerante, che porterà musica e

suggestioni tra i vicoli e la proposta food dei commercianti del Centro.

Il 6 gennaio, a chiudere le festività, il Centro storico accoglierà l’arrivo della Befana, con

animazione e attività dedicate ai più piccoli. A completare l’intero programma, la Guida ai

Presepi di Veroli, che offrirà un itinerario diffuso tra le chiese del territorio, il ricco calendario

del Teatro Comunale Veroli, le Domeniche al Cinema, e i numerosi appuntamenti organizzati

nelle contrade, a testimonianza della vitalità e della partecipazione dell’intera comunità

verolana.

