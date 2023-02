Veroli, medico fa salire in macchina un passante poi lo fa scendere e lo lascia a piedi in mezzo alla strada

di Alfredo Gabriele

Un noto verolano attendeva ogni mattina, alla fermata in Santa Croce di Veroli il pullman in partenza per Frosinone. Passava in anticipo il veterinario D. B. il quale conoscendolo si fermava e gli offriva un passaggio. Iniziando a conversare il veterinario D. B. gli disse “La macchina non è partita allora?” “La macchina la tengo sempre in garage e sta bene là!” “E vai a Frosinone con il pullman?” “In confidenza non vado nemmeno con questo mezzo pubblico!” “E perché stavi lì in attesa?” “Vedi dottore l’attesa mia è lì ogni mattina e succede che passa sempre qualcuno che mi conosce… Insomma ho capito che a Veroli abita sempre qualche fesso che viaggia in auto, transita e si ferma per offrirmi un passaggio per Frosinone e…” “Quindi tu ogni mattina lasci la tua macchina in garage ed attendi… “Sì (ridendo!) viaggio sull’auto di qualche fesso… e di fessi ne vedo passare sempre qualche verolano ogni mattina! (Altra risata ironica…) “Ma l’autista di fortuna quella mattina era Alberico De Bernardis, prestava servizio di condotta a Veroli ma era frusinate di origine. All’altezza degli Angeli egli spense il motore e fermatosi disse “Si è spento il motore e scendi per darmi una piccola spinta” vedrai che ripartirà. Una volta ripartito il verolano stava per salire di nuovo ma il veterinario alla guida lo lasciò a terra e gli disse: “Adesso cammina a piedi ed aspetta un altro verolano fesso che ti darà un passaggio! Io sono di Frosinone e ti lascio a piedi. Ciao, ciao”.