Medaglia mauriziana al brigadiere capo dei Carabinieri, Ludovico Quattrociocchi.

Insignito di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. Esempio di integrità, di onestà e di generosità.

Ludovico Quattrociocchi

Immenso orgoglio espresso da tutta la sua famiglia, in Italia e in Canada.

Auguri dalla redazione e dall’editore di Area C quotidiano.

Redazione Digital