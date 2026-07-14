Veroli, maxi panchina giallorossa ecco il panorama da San Giacomo

di · 14 Luglio 2026

Veroli, maxi panchina giallorossa ecco il panorama da San Giacomo. Installata a 1000 metri d’altitudine, già numerosi visitatori hanno scattato fotografie. Sicuramente sold out durante la tradizionale messa in onore di San Giacomo. 

Redazione Digital 